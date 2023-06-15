Тетеря Ксения Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тетеря Антон Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тетерина Матрена Антоновна
Отец ребёнка: Тетеря Антон Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тетерина Ефросинья Антоновна
Отец ребёнка: Тетеря Антон Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тетеря Антон Фомич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Тетеря Антон Фомич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Тетеря Антон Фомич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Тетеря Антон Фомич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Тетерин (Тетеря) Сидор Антонович
Отец ребёнка: Тетеря Антон Фомич
Смерть
Неизвестно