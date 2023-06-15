Тетеря Ксения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетеря Ксения Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тетеря Василий Антонович

Отец ребёнка: Тетеря Антон Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тетерина Матрена Антоновна

Отец ребёнка: Тетеря Антон Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тетерина Ефросинья Антоновна

Отец ребёнка: Тетеря Антон Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тетеря Антон Фомич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Тетеря Иван Антонович

Отец ребёнка: Тетеря Антон Фомич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Тетеря Абрам Антонович

Отец ребёнка: Тетеря Антон Фомич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Тетеря Хлопен Антонович

Отец ребёнка: Тетеря Антон Фомич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Тетерин (Тетеря) Сидор Антонович

Отец ребёнка: Тетеря Антон Фомич

Смерть
Неизвестно

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