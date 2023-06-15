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Тетеря Антон Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тетеря Василий Антонович

Мать ребёнка: Тетеря Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тетерина Матрена Антоновна

Мать ребёнка: Тетеря Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тетерина Ефросинья Антоновна

Мать ребёнка: Тетеря Ксения Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тетеря Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Тетеря Иван Антонович

Мать ребёнка: Тетеря Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Тетеря Абрам Антонович

Мать ребёнка: Тетеря Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Тетеря Хлопен Антонович

Мать ребёнка: Тетеря Ксения Дмитриевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Тетерин (Тетеря) Сидор Антонович

Мать ребёнка: Тетеря Ксения Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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