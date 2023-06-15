Тетеря Антон Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тетеря Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тетерина Матрена Антоновна
Мать ребёнка: Тетеря Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тетерина Ефросинья Антоновна
Мать ребёнка: Тетеря Ксения Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тетеря Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Тетеря Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Тетеря Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Тетеря Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Тетерин (Тетеря) Сидор Антонович
Мать ребёнка: Тетеря Ксения Дмитриевна
Смерть
Неизвестно