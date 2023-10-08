Тетеря Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Неизвестно Татьяна Абрамовна
Отец ребёнка: Тетеря Абрам Антонович
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Тетеря Абрам Антонович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Неизвестно Анастасия Абрамовна
Отец ребёнка: Тетеря Абрам Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно