Тетеря Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетеря Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Неизвестно Татьяна Абрамовна

Отец ребёнка: Тетеря Абрам Антонович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Тетеря Петр Абрамович

Отец ребёнка: Тетеря Абрам Антонович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Неизвестно Анастасия Абрамовна

Отец ребёнка: Тетеря Абрам Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тетеря Абрам Антонович

Смерть
Неизвестно
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