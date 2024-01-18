Горшков Ефим (Евфимий) Иванович
Место рожденияд. Воронкино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1886 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горшков Иван
д. Воронкино
Рождение ребёнка
Между 1878 и 1879
Дочь: Коренкова Евдокия Ефимовна
д. Воронкино
Рождение ребёнка
1886 ст.
д. Воронкино
Рождение ребёнка
1889 ст.
Дочь: Кудряшева Анна Ефимовна
д. Воронкино
Место жительства
Неизвестно
д. Воронкино
Смерть
1886 ст.