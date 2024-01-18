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Горшков Ефим (Евфимий) Иванович

Место рождения

д. Воронкино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горшков Иван

Мать: не указана

д. Воронкино
Рождение ребёнка
Между 1878 и 1879

Дочь: Коренкова Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

д. Воронкино
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Горшков Семен Ефимович

Мать ребёнка: не указана

д. Воронкино
Рождение ребёнка
1889 ст.

Дочь: Кудряшева Анна Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

д. Воронкино
Место жительства
Неизвестно
д. Воронкино
Смерть
1886 ст.
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