Горшков Семен Ефимович
Место рожденияд. Воронкино
Дата рождения1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886 ст.
Отец: Горшков Ефим (Евфимий) Иванович
д. Воронкино
Бракосочетание
06.06.1905 ст.
Рождение ребёнка
?.03.1906 ст.
Сын: Горшков Василий Семенович
Мать ребёнка: Горшкова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
27.07.1907 ст.
Дочь: Серафима Семеновна
Мать ребёнка: Горшкова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
06.09.1909 ст.
Мать ребёнка: Горшкова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
25.06.1912 ст.
Сын: Горшков Василий Семенович
Мать ребёнка: Горшкова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
06.03.1915 ст.
Сын: Горшков Алексей Семенович
Мать ребёнка: Горшкова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
24.03.1917 ст.
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Горшкова Анастасия Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
д. Воронкино
Смерть
Неизвестно