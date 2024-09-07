Кухаренко Семион Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феоктиниа Емельянова
Рождение ребёнка
15.02.1917
Сын: Кухаренко Феодор Семионов
Мать ребёнка: Феоктиниа Емельянова
Рождение ребёнка
15.04.1919
Сын: Кухаренко Василий Семионов
Мать ребёнка: Феоктиниа Емельянова
Рождение ребёнка
17.06.1920
Мать ребёнка: Феоктиниа Емельянова
Смерть
Неизвестно