Кухаренко Марина Кириллловна
Место рожденияс. Потрошилово, Минусинский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кухаренко Семион Георгиевич
Отец ребёнка: Кухаренко Георгий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кухаренко) Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Кухаренко Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Кухаренко Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Кухаренко Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Кухаренко (Быкова) Ефросинья Георгиевна
Отец ребёнка: Кухаренко Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Кухаренко (Ряднина) Надежда Георгиевна
Отец ребёнка: Кухаренко Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
23.07.1909
Сын: Кухаренко Пантилеймон (Пантелей) Георгиевич
Отец ребёнка: Кухаренко Георгий Васильевич
Смерть
Неизвестно