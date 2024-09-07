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Кухаренко Марина Кириллловна

Место рождения

с. Потрошилово, Минусинский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухаренко Семион Георгиевич

Отец ребёнка: Кухаренко Георгий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кухаренко Георгий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кухаренко) Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Кухаренко Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Кухаренко Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Кухаренко Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Кухаренко (Быкова) Ефросинья Георгиевна

Отец ребёнка: Кухаренко Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Кухаренко (Ряднина) Надежда Георгиевна

Отец ребёнка: Кухаренко Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
23.07.1909

Сын: Кухаренко Пантилеймон (Пантелей) Георгиевич

Отец ребёнка: Кухаренко Георгий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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