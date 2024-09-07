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Феоктиниа Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кухаренко Семион Георгиевич

Рождение ребёнка
15.02.1917

Сын: Кухаренко Феодор Семионов

Отец ребёнка: Кухаренко Семион Георгиевич

Рождение ребёнка
15.04.1919

Сын: Кухаренко Василий Семионов

Отец ребёнка: Кухаренко Семион Георгиевич

Рождение ребёнка
17.06.1920

Сын: Кухаренко Иоанн Семионов

Отец ребёнка: Кухаренко Семион Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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