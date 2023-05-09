Тимофеев Константин Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Константин Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1929

Сын: Тимофеев Николай Константинович

Мать ребёнка: Тимофеева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: Тимофеева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борис

Мать ребёнка: Тимофеева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: Тимофеева Ирина Николаевна

Смерть
Неизвестно