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Василий
Василий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Тимофеев Константин Герасимович
Мать
Тимофеева Ирина Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЕ
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События
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Биография
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Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Тимофеев Константин Герасимович
Мать:
Тимофеева Ирина Николаевна
Смерть
Неизвестно
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