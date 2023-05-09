Тимофеева Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1929
Сын: Тимофеев Николай Константинович
Отец ребёнка: Тимофеев Константин Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Тимофеев Константин Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борис
Отец ребёнка: Тимофеев Константин Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Тимофеев Константин Герасимович
Смерть
Неизвестно