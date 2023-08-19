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Ангелис София

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАДО , Ф - 12-2-161, рев.сказки 1835г зап.№ 15
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Деспина Федоровна

Отец ребёнка: Ангелис Василий Юрьевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Ангелис Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Ангелис Василий Юрьевич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Ангелис Семен Васильевич

Отец ребёнка: Ангелис Василий Юрьевич

ГАДО , Ф - 12-2-161, рев.сказки 1835г зап.№ 15
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ангелис Харлампий Васильевич

Отец ребёнка: Ангелис Василий Юрьевич

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-13
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Ангелис Василий Юрьевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Ангелис Амвросий Васильевич

Отец ребёнка: Ангелис Василий Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ангелис Василий Юрьевич

Смерть
Неизвестно
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