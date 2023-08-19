Ангелис София
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАДО , Ф - 12-2-161, рев.сказки 1835г зап.№ 15
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Деспина Федоровна
Отец ребёнка: Ангелис Василий Юрьевич
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Ангелис Василий Юрьевич
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Ангелис Василий Юрьевич
ГАДО , Ф - 12-2-161, рев.сказки 1835г зап.№ 15
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ангелис Харлампий Васильевич
Отец ребёнка: Ангелис Василий Юрьевич
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-13
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Ангелис Василий Юрьевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ангелис Амвросий Васильевич
Отец ребёнка: Ангелис Василий Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно