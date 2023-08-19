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Ангелис Василий Юрьевич

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Ангелис / Анджемис,анделист / Юрий Анджемис Анделист //

Мать: не указана

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-14
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Саввату Васильевна

Мать ребёнка: Ангелис Кириакия

Рождение ребёнка
1809

Сын: Ангелис Антон Васильевич

Мать ребёнка: Ангелис Кириакия

ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-14
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ангелис Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ангелис Кириакия

ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-14
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Ангелис Кириакия

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Деспина Федоровна

Мать ребёнка: Ангелис София

Рождение ребёнка
1816

Сын: Ангелис Трифон Васильевич

Мать ребёнка: Ангелис Кириакия

ГАДО , Ф - 12-2-161, рев.сказки 1835г зап.№ 15
Рождение ребёнка
1823

Сын: Ангелис Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Ангелис София

Рождение ребёнка
1825

Сын: Ангелис Семен Васильевич

Мать ребёнка: Ангелис София

ГАДО , Ф - 12-2-161, рев.сказки 1835г зап.№ 15
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ангелис Харлампий Васильевич

Мать ребёнка: Ангелис София

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-13
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Ангелис София

Рождение ребёнка
1831

Сын: Ангелис Амвросий Васильевич

Мать ребёнка: Ангелис София

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ангелис София

Смерть
Неизвестно
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