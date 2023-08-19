Ангелис Василий Юрьевич
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1772
Отец: Ангелис / Анджемис,анделист / Юрий Анджемис Анделист //
Мать: не указана
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-14
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Саввату Васильевна
Мать ребёнка: Ангелис Кириакия
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Ангелис Кириакия
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-14
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ангелис Николай Васильевич
Мать ребёнка: Ангелис Кириакия
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-14
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Ангелис Кириакия
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Деспина Федоровна
Мать ребёнка: Ангелис София
Рождение ребёнка
1816
Сын: Ангелис Трифон Васильевич
Мать ребёнка: Ангелис Кириакия
ГАДО , Ф - 12-2-161, рев.сказки 1835г зап.№ 15
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Ангелис София
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Ангелис София
ГАДО , Ф - 12-2-161, рев.сказки 1835г зап.№ 15
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ангелис Харлампий Васильевич
Мать ребёнка: Ангелис София
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-13
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Ангелис София
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ангелис Амвросий Васильевич
Мать ребёнка: Ангелис София
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ангелис София
Смерть
Неизвестно