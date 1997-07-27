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Kotoff Alex

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1909

Дата смерти

27.07.1997

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1906 г.р.
1919 г.р.

Дети

1929 г.р.
1931 г.р.
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1909

Отец: Kotoff Vasily

Мать: Kotoff Dora William

Бракосочетание
27.08.1928

Жена: Bukruff Fenya

Рождение ребёнка
1929

Сын: Kotoff William

Мать ребёнка: Bukruff Fenya

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Jennie

Мать ребёнка: Bukruff Fenya

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Mary

Мать ребёнка: Bukruff Fenya

Бракосочетание
15.06.1979

Жена: Wren (1939-1971) Kotoff Rachel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Bukruff Fenya

Смерть
27.07.1997
Los Angeles, California
Похороны
Неизвестно
Russian Molokan Cemetery, Commerce, California, United States
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