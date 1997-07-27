Kotoff Alex
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1909
Дата смерти27.07.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1909
Отец: Kotoff Vasily
Мать: Kotoff Dora William
Бракосочетание
27.08.1928
Жена: Bukruff Fenya
Рождение ребёнка
1929
Сын: Kotoff William
Мать ребёнка: Bukruff Fenya
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Jennie
Мать ребёнка: Bukruff Fenya
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Mary
Мать ребёнка: Bukruff Fenya
Бракосочетание
15.06.1979
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Bukruff Fenya
Смерть
27.07.1997
Los Angeles, California
Похороны
Неизвестно
Russian Molokan Cemetery, Commerce, California, United States