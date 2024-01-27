Kotoff (Orloff) Dora William — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kotoff (Orloff) Dora William

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

1909 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1909

Сын: Kotoff Alex

Отец ребёнка: Kotoff Vasily

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kotoff Vasily

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kotoff Vasily

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kotoff Vasily

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kotoff Vasily

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kotoff Vasily

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kotoff Vasily

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kotoff Vasily

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kotoff Vasily

Смерть
1988
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