Kotoff (Orloff) Dora William
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.09.1909
Сын: Kotoff Alex
Отец ребёнка: Kotoff Vasily
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kotoff Vasily
Смерть
1988