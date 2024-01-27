Bukruff (Vasilevna) Fenya
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.08.1928
Муж: Kotoff Alex
Рождение ребёнка
1929
Сын: Kotoff William
Отец ребёнка: Kotoff Alex
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Jennie
Отец ребёнка: Kotoff Alex
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Mary
Отец ребёнка: Kotoff Alex
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kotoff Alex
Смерть
1976