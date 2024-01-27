Bukruff (Vasilevna) Fenya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bukruff (Vasilevna) Fenya

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

1929 г.р.
1931 г.р.
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.08.1928

Муж: Kotoff Alex

Рождение ребёнка
1929

Сын: Kotoff William

Отец ребёнка: Kotoff Alex

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Jennie

Отец ребёнка: Kotoff Alex

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Mary

Отец ребёнка: Kotoff Alex

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kotoff Alex

Смерть
1976
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