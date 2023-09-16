Горбунов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Степан

Горбунов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1936

Дочь: Потапова Валентина Степановна

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Арсентьевна

Рождение ребёнка
01.01.1940

Дочь: Шатохина Анна Степановна

Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Арсентьевна

Смерть
?.12.1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close