Горбунов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1936
Дочь: Потапова Валентина Степановна
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Арсентьевна
Рождение ребёнка
01.01.1940
Дочь: Шатохина Анна Степановна
Мать ребёнка: Горбунова Евдокия Арсентьевна
Смерть
?.12.1942