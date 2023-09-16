Горбунова (Рукобратская) Евдокия Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1900
Дата смерти10.03.1982
ПолЖенский
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1900
Отец: Рукобратский Арсентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1918
Дочь: Ерина Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Ерин Федор
Рождение ребёнка
10.08.1936
Дочь: Потапова Валентина Степановна
Отец ребёнка: Горбунов Степан
Рождение ребёнка
01.01.1940
Дочь: Шатохина Анна Степановна
Отец ребёнка: Горбунов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
10.03.1982