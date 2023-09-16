Горбунова (Рукобратская) Евдокия Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Рукобратская) Евдокия Арсентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1900

Дата смерти

10.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1900

Отец: Рукобратский Арсентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1918

Дочь: Ерина Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Ерин Федор

Рождение ребёнка
10.08.1936

Дочь: Потапова Валентина Степановна

Отец ребёнка: Горбунов Степан

Рождение ребёнка
01.01.1940

Дочь: Шатохина Анна Степановна

Отец ребёнка: Горбунов Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
10.03.1982
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