Дмитриченкова Мария (Александрова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1895
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.03.1897
Дочь: Евдокия Прохорова
Отец ребёнка: Дмитриченков Прохор Дмитриев
Рождение ребёнка
12.12.1898
Сын: Павел Прохоров
Отец ребёнка: Дмитриченков Прохор Дмитриев
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1901
Дочь: Ефросинья Прохорова
Отец ребёнка: Дмитриченков Прохор Дмитриев
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1904
Дочь: Ульяния Прохорова
Отец ребёнка: Дмитриченков Прохор Дмитриев
Рождение ребёнка
15.03.1907
Дочь: Дария Прохорова
Отец ребёнка: Дмитриченков Прохор Дмитриев
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно