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Дмитриченкова Мария (Александрова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.05.1895

Муж: Дмитриченков Прохор Дмитриев

Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.03.1897

Дочь: Евдокия Прохорова

Отец ребёнка: Дмитриченков Прохор Дмитриев

Рождение ребёнка
12.12.1898

Сын: Павел Прохоров

Отец ребёнка: Дмитриченков Прохор Дмитриев

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1901

Дочь: Ефросинья Прохорова

Отец ребёнка: Дмитриченков Прохор Дмитриев

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1904

Дочь: Ульяния Прохорова

Отец ребёнка: Дмитриченков Прохор Дмитриев

Рождение ребёнка
15.03.1907

Дочь: Дария Прохорова

Отец ребёнка: Дмитриченков Прохор Дмитриев

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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