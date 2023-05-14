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Карп Ануфриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

До 1796

Пол

Мужской

Отец

Около 1702 г.р.

Мать

Около 1703 г.р.

Жена

Около 1725 г.р.
Около 1730 г.р.

Дети

Около 1748 г.р.
Около 1753 г.р.
Около 1758 г.р.
Около 1762 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Ануфрий Карпов

Мать: Татьяна Митрофанова

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Иван Карпов

Мать ребёнка: Ксения Фомина

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Афанасий Карпов

Мать ребёнка: Ксения Фомина

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Агафья Карпова

Мать ребёнка: Акилина Матвеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Марина Карповна

Мать ребёнка: Акилина Матвеевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1775
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1775 года.
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1791 года.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Фомина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Матвеевна

Смерть
До 1796
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область