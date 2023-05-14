Карп Ануфриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиДо 1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Ануфрий Карпов
Мать: Татьяна Митрофанова
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Иван Карпов
Мать ребёнка: Ксения Фомина
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Афанасий Карпов
Мать ребёнка: Ксения Фомина
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Агафья Карпова
Мать ребёнка: Акилина Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Марина Карповна
Мать ребёнка: Акилина Матвеевна
Упоминание
1775
Исповедная роспись 1775 года.
Упоминание
1791
Исповедная роспись 1791 года.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Матвеевна
Смерть
До 1796