Татьяна Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Митрофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1702 г.р.

Дети

Около 1722 г.р.

Добавил:

АК
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Место
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Рождение
Около 1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Карп Ануфриев

Отец ребёнка: Ануфрий Карпов

Упоминание
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1760 года.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ануфрий Карпов

Смерть
Неизвестно