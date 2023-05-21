Татьяна Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1722
Сын: Карп Ануфриев
Отец ребёнка: Ануфрий Карпов
Упоминание
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1760 года.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ануфрий Карпов
Смерть
Неизвестно