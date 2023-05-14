Акилина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1725
Дата смерти25.01.1805 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Иван Карпов
Отец ребёнка: Карп Ануфриев
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Агафья Карпова
Отец ребёнка: Карп Ануфриев
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Марина Карповна
Отец ребёнка: Карп Ануфриев
Упоминание
1775
Исповедная роспись 1775 года.
Упоминание
1791
Исповедная роспись 1791 года.
Упоминание
1802
Исповедная роспись 1802 года
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карп Ануфриев
Смерть
25.01.1805 ст.
От опухоли.