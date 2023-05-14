Акилина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

25.01.1805 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1722 г.р.

Дети

Около 1748 г.р.
Около 1758 г.р.
Около 1762 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Иван Карпов

Отец ребёнка: Карп Ануфриев

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Агафья Карпова

Отец ребёнка: Карп Ануфриев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Марина Карповна

Отец ребёнка: Карп Ануфриев

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1775
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1775 года.
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1791 года.
Упоминание
1802
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1802 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карп Ануфриев

Смерть
25.01.1805 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От опухоли.
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