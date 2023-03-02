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Схоменко Павел Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Схоменко Андрей Васильев

Мать: Схоменко Мария Андреева

Рождение ребёнка
1869

Сын: Схоменко Борис Павлов

Мать ребёнка: Схоменко Мария Ферапонтова

Рождение ребёнка
1878

Сын: Схоменко Яков Павлов

Мать ребёнка: Схоменко Мария Ферапонтова

Рождение ребёнка
1882

Сын: Схоменко Иван Павлов

Мать ребёнка: Схоменко Мария Ферапонтова

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Бервенок Дарья Павлова

Мать ребёнка: Схоменко Мария Ферапонтова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Схоменко Мария Ферапонтова

Смерть
Неизвестно
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