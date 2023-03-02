Схоменко Павел Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Схоменко Андрей Васильев
Мать: Схоменко Мария Андреева
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Схоменко Мария Ферапонтова
Рождение ребёнка
1878
Сын: Схоменко Яков Павлов
Мать ребёнка: Схоменко Мария Ферапонтова
Рождение ребёнка
1882
Сын: Схоменко Иван Павлов
Мать ребёнка: Схоменко Мария Ферапонтова
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Бервенок Дарья Павлова
Мать ребёнка: Схоменко Мария Ферапонтова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно