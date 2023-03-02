Схоменко Мария Ферапонтова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти16.11.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Схоменко Павел Андреев
Рождение ребёнка
1878
Сын: Схоменко Яков Павлов
Отец ребёнка: Схоменко Павел Андреев
Рождение ребёнка
1882
Сын: Схоменко Иван Павлов
Отец ребёнка: Схоменко Павел Андреев
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Бервенок Дарья Павлова
Отец ребёнка: Схоменко Павел Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.1917
Нестеровка
Причина смерти: от простуды