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Схоменко Мария Ферапонтова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

16.11.1917

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Схоменко Борис Павлов

Отец ребёнка: Схоменко Павел Андреев

Рождение ребёнка
1878

Сын: Схоменко Яков Павлов

Отец ребёнка: Схоменко Павел Андреев

Рождение ребёнка
1882

Сын: Схоменко Иван Павлов

Отец ребёнка: Схоменко Павел Андреев

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Бервенок Дарья Павлова

Отец ребёнка: Схоменко Павел Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Схоменко Павел Андреев

Смерть
16.11.1917
Нестеровка
Причина смерти: от простуды
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