Схоменко Яков Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Схоменко Павел Андреев
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Схоменко Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
1901
Сын: Схоменко Пантелей Яковлевич
Мать ребёнка: Схоменко Марфа Михайлова
Калиновка, Карасукский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1903
Сын: Схоменко Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: Схоменко Марфа Михайлова
Россия, Новосибирская область, Карасукский район, д Нестеровка
Рождение ребёнка
25.05.1905
Дочь: Ищеева Александра Яковлева
Мать ребёнка: Схоменко Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
1906
Сын: Схоменко Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Схоменко Марфа Михайлова
Алтайский край, Карасукский р-н, Нестеровский с/с
Рождение ребёнка
21.10.1910
Дочь: Рыбалко Полина Яковлева
Мать ребёнка: Схоменко Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
14.03.1914
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Схоменко Марфа Михайлова
Смерть
Неизвестно