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Схоменко Яков Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Схоменко Павел Андреев

Мать: Схоменко Мария Ферапонтова

Рождение ребёнка
1900

Сын: Схоменко Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Схоменко Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
1901

Сын: Схоменко Пантелей Яковлевич

Мать ребёнка: Схоменко Марфа Михайлова

Калиновка, Карасукский район, Новосибирская область, Россия
Рождение ребёнка
1903

Сын: Схоменко Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Схоменко Марфа Михайлова

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, д Нестеровка
Рождение ребёнка
25.05.1905

Дочь: Ищеева Александра Яковлева

Мать ребёнка: Схоменко Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
1906

Сын: Схоменко Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Схоменко Марфа Михайлова

Алтайский край, Карасукский р-н, Нестеровский с/с
Рождение ребёнка
21.10.1910

Дочь: Рыбалко Полина Яковлева

Мать ребёнка: Схоменко Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
14.03.1914

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Схоменко Марфа Михайлова

Смерть
Неизвестно
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