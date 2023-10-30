Мой Прокопий Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМой Прокопий Филиппов

Мой Прокопий Филиппов

Место рождения

Малкирово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1697 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Малкирово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1737 Означеннаго Кандратья племянники ево роднные Прокопий же 30 ИВ-1738 Прокопий Филипов 31 ИВ-1739 Помянутого Кандратья племянники ево родные Прокопий же 31 ИВ-1740 Пососедник их Прокопий Филиппо... Показать все
Рождение ребёнка
1726

Дочь: Наталья Прокопьева

Мать ребёнка: Моя Мария Калинина

Малкирово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Ранее не было ИВ-1740 Наталья 14 ИВ-1741 Дочь их Наталия 15 ИВ-1742 Наталия 16 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Наталия Прокофиева 20 ИВ-1745 Наталия Прокопиева 20 ИВ-1746 Дочь ее девица Наталия ... Показать все
Рождение ребёнка
1727

Сын: Мой Матвей Прокопьев

Мать ребёнка: Моя Мария Калинина

Малкирово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1737 Матфей Прокопиев 10 ИВ-1738 Сын ево Прокопиев Матфей 13 ИВ-1739 Сын их Матвей 11 ИВ-1740 Матфей 13 ИВ-1741 Сын их Матфей 14 ИВ-1742 Матфей 15 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Матфей Проко... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моя Мария Калинина

Место жительства
Неизвестно
Малкирово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close