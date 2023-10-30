Мой Прокопий Филиппов
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1737 Означеннаго Кандратья племянники ево роднные Прокопий же 30 ИВ-1738 Прокопий Филипов 31 ИВ-1739 Помянутого Кандратья племянники ево родные Прокопий же 31 ИВ-1740 Пососедник их Прокопий Филиппо... Показать все
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Наталья Прокопьева
Мать ребёнка: Моя Мария Калинина
Ранее не было ИВ-1740 Наталья 14 ИВ-1741 Дочь их Наталия 15 ИВ-1742 Наталия 16 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Наталия Прокофиева 20 ИВ-1745 Наталия Прокопиева 20 ИВ-1746 Дочь ее девица Наталия ... Показать все
Рождение ребёнка
1727
Сын: Мой Матвей Прокопьев
Мать ребёнка: Моя Мария Калинина
ИВ-1737 Матфей Прокопиев 10 ИВ-1738 Сын ево Прокопиев Матфей 13 ИВ-1739 Сын их Матвей 11 ИВ-1740 Матфей 13 ИВ-1741 Сын их Матфей 14 ИВ-1742 Матфей 15 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Матфей Проко... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моя Мария Калинина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно