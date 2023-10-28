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Мой Матвей Прокопьев

Место рождения

Малкирово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Мой Прокопий Филиппов

Мать: Моя Мария Калинина

Малкирово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1737 Матфей Прокопиев 10 ИВ-1738 Сын ево Прокопиев Матфей 13 ИВ-1739 Сын их Матвей 11 ИВ-1740 Матфей 13 ИВ-1741 Сын их Матфей 14 ИВ-1742 Матфей 15 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Матфей Проко... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моя Вторая Жена Татьяна Андреева

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Малкирово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Мой Иван Матвеев

Мать ребёнка: Моя Вторая Жена Татьяна Андреева

Малкирово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1751 Сын их Иван 5 ИВ-1752 Сын их Иван 5 ИВ-1756 Сын их Иван 8 ИВ-1760 Сын их Иван 12 ИВ-1764 Сын их Иван 21 ИВ-1770 Иван 21 ИВ-1774 Иван 22 ИВ-1776 Иван 30 МК-1779 Деревни Малкирова у крест... Показать все
Бракосочетание
14.07.1746

Жена: Первая Жена Феодосия Мартынова

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1746 14.07.1746 Той же вотчины деревни Малкирова крестьянина Прокопия Филипова сын отрок Матвей Той же вотчины деревни Степанихи крестьянской Мартьяновой дочерью девкой Федосьей первым браком
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Анисья Матвеева

Мать ребёнка: Моя Вторая Жена Татьяна Андреева

Малкирово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1751 Анисья 3 ИВ-1770 Анисья 19 ИВ-1774 Анисья 16
Рождение ребёнка
1757

Сын: Семён Матвеев

Мать ребёнка: Моя Вторая Жена Татьяна Андреева

Малкирово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1770 Семион 17 ИВ-1774 Семен 17 ИВ-1776 Семен 14
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Екатерина Матвеева

Мать ребёнка: Моя Вторая Жена Татьяна Андреева

Малкирово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1770 Екатерины нет ИВ-1774 Катерина 16 ИВ-1776 Катерина 15 Восприемница!!! МК-1779 Деревни Малкирова у крестьянина Ивана Матвеева дочь Пелагия Восприемницей у нее была той же деревни крестьянска... Показать все
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Агриппина Матвеева

Мать ребёнка: Моя Вторая Жена Татьяна Андреева

Малкирово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1770, 1774, 1776 Агриппины нет ИВ-1780 Агрипена Матвеева 12
Смерть
Неизвестно
Малкирово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

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