Мой Матвей Прокопьев
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1727
Отец: Мой Прокопий Филиппов
Мать: Моя Мария Калинина
ИВ-1737 Матфей Прокопиев 10 ИВ-1738 Сын ево Прокопиев Матфей 13 ИВ-1739 Сын их Матвей 11 ИВ-1740 Матфей 13 ИВ-1741 Сын их Матфей 14 ИВ-1742 Матфей 15 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Матфей Проко... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Сын: Мой Иван Матвеев
Мать ребёнка: Моя Вторая Жена Татьяна Андреева
ИВ-1751 Сын их Иван 5 ИВ-1752 Сын их Иван 5 ИВ-1756 Сын их Иван 8 ИВ-1760 Сын их Иван 12 ИВ-1764 Сын их Иван 21 ИВ-1770 Иван 21 ИВ-1774 Иван 22 ИВ-1776 Иван 30 МК-1779 Деревни Малкирова у крест... Показать все
Бракосочетание
14.07.1746
МК-1746 14.07.1746 Той же вотчины деревни Малкирова крестьянина Прокопия Филипова сын отрок Матвей Той же вотчины деревни Степанихи крестьянской Мартьяновой дочерью девкой Федосьей первым браком
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Анисья Матвеева
Мать ребёнка: Моя Вторая Жена Татьяна Андреева
ИВ-1751 Анисья 3 ИВ-1770 Анисья 19 ИВ-1774 Анисья 16
Рождение ребёнка
1757
Сын: Семён Матвеев
Мать ребёнка: Моя Вторая Жена Татьяна Андреева
ИВ-1770 Семион 17 ИВ-1774 Семен 17 ИВ-1776 Семен 14
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Екатерина Матвеева
Мать ребёнка: Моя Вторая Жена Татьяна Андреева
ИВ-1770 Екатерины нет ИВ-1774 Катерина 16 ИВ-1776 Катерина 15 Восприемница!!! МК-1779 Деревни Малкирова у крестьянина Ивана Матвеева дочь Пелагия Восприемницей у нее была той же деревни крестьянска... Показать все
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Агриппина Матвеева
Мать ребёнка: Моя Вторая Жена Татьяна Андреева
ИВ-1770, 1774, 1776 Агриппины нет ИВ-1780 Агрипена Матвеева 12
Смерть
Неизвестно