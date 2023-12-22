Наталья Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Прокопьева

Место рождения

Малкирово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1707 г.р.

Мать

1697 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Мой Прокопий Филиппов

Мать: Моя Мария Калинина

Малкирово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Ранее не было ИВ-1740 Наталья 14 ИВ-1741 Дочь их Наталия 15 ИВ-1742 Наталия 16 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Наталия Прокофиева 20 ИВ-1745 Наталия Прокопиева 20 ИВ-1746 Дочь ее девица Наталия ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Малкирово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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