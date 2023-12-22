Наталья Прокопьева
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Мой Прокопий Филиппов
Мать: Моя Мария Калинина
Ранее не было ИВ-1740 Наталья 14 ИВ-1741 Дочь их Наталия 15 ИВ-1742 Наталия 16 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Наталия Прокофиева 20 ИВ-1745 Наталия Прокопиева 20 ИВ-1746 Дочь ее девица Наталия ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно