Фадеева Ксения Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1911
Дочь: Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Фадеев Андрей Спиридонович
Рождение ребёнка
22.07.1913
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Фадеев Андрей Спиридонович
Рождение ребёнка
06.03.1915
Отец ребёнка: Фадеев Андрей Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фадеев Андрей Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно