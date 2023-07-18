Фадеева Ксения Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева Ксения Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1911

Дочь: Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Фадеев Андрей Спиридонович

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
22.07.1913

Дочь: Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Фадеев Андрей Спиридонович

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
06.03.1915

Сын: Фадеев Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Фадеев Андрей Спиридонович

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Фадеев Андрей Спиридонович

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеев Андрей Спиридонович

Место жительства
Неизвестно
Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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