Фадеев Андрей Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Фадеев Спиридон Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1911
Дочь: Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Фадеева Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
22.07.1913
Дочь: Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Фадеева Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
06.03.1915
Мать ребёнка: Фадеева Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фадеева Ксения Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фадеева Ксения Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно