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Фадеев Андрей Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Фадеев Спиридон Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1911

Дочь: Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Фадеева Ксения Ефимовна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
22.07.1913

Дочь: Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Фадеева Ксения Ефимовна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
06.03.1915

Сын: Фадеев Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Фадеева Ксения Ефимовна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Фадеева Ксения Ефимовна

Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеева Ксения Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Шишлово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно