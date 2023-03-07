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Белоглазова Пелагея Ивановна

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Место рождения

Белогорки, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Белогорки, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Тягнибеда Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Белоглазов Николай Никифорович

Рождение ребёнка
25.07.1926

Дочь: Пугачёва Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Белоглазов Николай Никифорович

Белогорки, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Белоглазов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Белоглазов Николай Никифорович

Белогорки, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоглазов Николай Никифорович

Смерть
1965
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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