Белоглазова Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Тягнибеда Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Белоглазов Николай Никифорович
Рождение ребёнка
25.07.1926
Дочь: Пугачёва Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Белоглазов Николай Никифорович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Белоглазов Борис Николаевич
Отец ребёнка: Белоглазов Николай Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область