Белоглазов Николай Никифорович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Тягнибеда Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Белоглазова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
25.07.1926
Дочь: Пугачёва Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Белоглазова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Белоглазов Борис Николаевич
Мать ребёнка: Белоглазова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1952