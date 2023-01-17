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Белоглазов Николай Никифорович

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Место рождения

Белогорки, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Белогорки, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Тягнибеда Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Белоглазова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
25.07.1926

Дочь: Пугачёва Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Белоглазова Пелагея Ивановна

Белогорки, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Белоглазов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Белоглазова Пелагея Ивановна

Белогорки, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоглазова Пелагея Ивановна

Смерть
1952
Белогорки, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
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