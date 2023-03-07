Куликов Антон Максимович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти02.02.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
02.11.1862
Рождение ребёнка
18.04.1871
Дочь: Александра Куликова
Мать ребёнка: Куликова Ксения Федуловна
Рождение ребёнка
14.03.1874
Мать ребёнка: Куликова Ксения Федуловна
Рождение ребёнка
15.10.1876
Дочь: Воробьева Прасковья Куликова
Мать ребёнка: Куликова Ксения Федуловна
Рождение ребёнка
19.06.1880
Мать ребёнка: Куликова Ксения Федуловна
Рождение ребёнка
25.09.1882
Дочь: Фекла Антоновна
Мать ребёнка: Куликова Ксения Федуловна
Смерть
02.02.1910