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Куликов Антон Максимович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

02.02.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Куликов Максим Кононович

Мать: Куликова Агафья Тихоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.11.1862

Жена: Куликова Ксения Федуловна

Рождение ребёнка
18.04.1871

Дочь: Александра Куликова

Мать ребёнка: Куликова Ксения Федуловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1874

Сын: Куликов Яков Антонович

Мать ребёнка: Куликова Ксения Федуловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.10.1876

Дочь: Воробьева Прасковья Куликова

Мать ребёнка: Куликова Ксения Федуловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.06.1880

Сын: Куликов Петр Антонович

Мать ребёнка: Куликова Ксения Федуловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.09.1882

Дочь: Фекла Антоновна

Мать ребёнка: Куликова Ксения Федуловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.02.1910
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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