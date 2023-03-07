Воробьева Прасковья Куликова
Место рождения
Дата рождения15.10.1876
Дата смерти25.03.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1876
Рождение ребёнка
12.12.1896
Дочь: Хазова Анна Воробьева
Отец ребёнка: Воробьев Филимон Иванович
Бракосочетание
21.?.1896
Рождение ребёнка
22.07.1899
Дочь: Прасковья Филимоновна
Отец ребёнка: Воробьев Филимон Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1903
Дочь: Михайлова Акилина Воробьева
Отец ребёнка: Воробьев Филимон Иванович
Рождение ребёнка
28.08.1905
Сын: Воробьев Иван Филимонович
Отец ребёнка: Воробьев Филимон Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1908
Дочь: Евдокия Филимоновна
Отец ребёнка: Воробьев Филимон Иванович
Смерть
25.03.1909