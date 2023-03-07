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Воробьева Прасковья Куликова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.10.1876

Дата смерти

25.03.1909

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1876

Отец: Куликов Антон Максимович

Мать: Куликова Ксения Федуловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.12.1896

Дочь: Хазова Анна Воробьева

Отец ребёнка: Воробьев Филимон Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
21.?.1896

Муж: Воробьев Филимон Иванович

Рождение ребёнка
22.07.1899

Дочь: Прасковья Филимоновна

Отец ребёнка: Воробьев Филимон Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.06.1903

Дочь: Михайлова Акилина Воробьева

Отец ребёнка: Воробьев Филимон Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1905

Сын: Воробьев Иван Филимонович

Отец ребёнка: Воробьев Филимон Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1908

Дочь: Евдокия Филимоновна

Отец ребёнка: Воробьев Филимон Иванович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
25.03.1909
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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