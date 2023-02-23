Куликова Агафья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Агафья Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ксения Максимовна

Отец ребёнка: Куликов Максим Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Куликов Максим Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Куликов (максимов) Илларион Максимович

Отец ребёнка: Куликов Максим Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Куликов (рекрут С 1855) Исаак Максимович

Отец ребёнка: Куликов Максим Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Куликов Антон Максимович

Отец ребёнка: Куликов Максим Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Куликов Андрей Максимович

Отец ребёнка: Куликов Максим Кононович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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