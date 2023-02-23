Куликова Агафья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ксения Максимовна
Отец ребёнка: Куликов Максим Кононович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Куликов Максим Кононович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Куликов (максимов) Илларион Максимович
Отец ребёнка: Куликов Максим Кононович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Куликов (рекрут С 1855) Исаак Максимович
Отец ребёнка: Куликов Максим Кононович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Куликов Максим Кононович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Куликов Андрей Максимович
Отец ребёнка: Куликов Максим Кононович
Смерть
Неизвестно