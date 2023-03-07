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Куликов Максим Кононович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Куликов Конон Парамонович

Мать: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ксения Максимовна

Мать ребёнка: Куликова Агафья Тихоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Куликова Агафья Тихоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Куликов (максимов) Илларион Максимович

Мать ребёнка: Куликова Агафья Тихоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Куликов (рекрут С 1855) Исаак Максимович

Мать ребёнка: Куликова Агафья Тихоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Куликов Антон Максимович

Мать ребёнка: Куликова Агафья Тихоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Куликов Андрей Максимович

Мать ребёнка: Куликова Агафья Тихоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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