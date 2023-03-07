Куликов Максим Кононович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Куликов Конон Парамонович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ксения Максимовна
Мать ребёнка: Куликова Агафья Тихоновна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Куликова Агафья Тихоновна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Куликов (максимов) Илларион Максимович
Мать ребёнка: Куликова Агафья Тихоновна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Куликов (рекрут С 1855) Исаак Максимович
Мать ребёнка: Куликова Агафья Тихоновна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Куликова Агафья Тихоновна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Куликов Андрей Максимович
Мать ребёнка: Куликова Агафья Тихоновна
Смерть
Неизвестно