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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Куликов Конон Парамонович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Куликов Конон Парамонович
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Куликов Конон Парамонович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Куликов (рекрут С 1807) Евсей Кононович
Отец ребёнка: Куликов Конон Парамонович