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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Куликов Петр Кононович

Отец ребёнка: Куликов Конон Парамонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Куликов Петр Кононович

Отец ребёнка: Куликов Конон Парамонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Куликов Максим Кононович

Отец ребёнка: Куликов Конон Парамонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Куликов (рекрут С 1807) Евсей Кононович

Отец ребёнка: Куликов Конон Парамонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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