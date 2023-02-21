Кулешова Марфа Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1928
Отец ребёнка: Кулешов Павел Ефимович
Михайловка, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулешова Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Кулешов Павел Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кулешов Павел Ефимович
Смерть
Неизвестно