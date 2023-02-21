Кулешова Марфа Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешова Марфа Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1928

Сын: Кулешов Иван Павлович

Отец ребёнка: Кулешов Павел Ефимович

Михайловка, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулешов Павел Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулешова Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Кулешов Павел Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулешов Леонид Павлович

Отец ребёнка: Кулешов Павел Ефимович

Смерть
Неизвестно
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