Кулешова Прасковья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кулешов Павел
Мать: Кулешова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Алексей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно