Кулешова Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешова Прасковья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кулешов Павел

Мать: Кулешова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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