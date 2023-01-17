Кулешов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1928
Мать ребёнка: Кулешова Мария
Михайловка, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулешова Прасковья Павловна
Мать ребёнка: Кулешова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кулешова Мария
Смерть
Неизвестно