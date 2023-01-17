Кулешов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешов Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1928

Сын: Кулешов Иван Павлович

Мать ребёнка: Кулешова Мария

Михайловка, Емельяновский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулешова Прасковья Павловна

Мать ребёнка: Кулешова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулешов Леонид Павлович

Мать ребёнка: Кулешова Мария

Смерть
Неизвестно
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