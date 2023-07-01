Поворин Илья Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Поворин Давид Ильич
Рождение ребёнка
24.01.1853
Дочь: Поворина Мария Ильинична
Мать ребёнка: Поворина Марфа Дементьевна
Рождение ребёнка
23.04.1854
Мать ребёнка: Поворина Марфа Дементьевна
Рождение ребёнка
17.02.1857
Дочь: Поворина Анна Ильинична
Мать ребёнка: Поворина Марфа Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно