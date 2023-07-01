Поворин Илья Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поворин Илья Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Поворин Давид Ильич

Мать: Поворина Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
24.01.1853

Дочь: Поворина Мария Ильинична

Мать ребёнка: Поворина Марфа Дементьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.04.1854

Сын: Поворин Георгий Ильич

Мать ребёнка: Поворина Марфа Дементьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.02.1857

Дочь: Поворина Анна Ильинична

Мать ребёнка: Поворина Марфа Дементьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поворина Марфа Дементьевна

Смерть
Неизвестно
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