Поворина (Шапкина) Феодора Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.04.1860
Сын: Шапкин Георгий
Бракосочетание
07.02.1862
Рождение ребёнка
05.08.1862
Дочь: Поворина Мария Ильинична
Отец ребёнка: Поворин Илья Давидович
Рождение ребёнка
31.01.1865
Дочь: Поворина Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Поворин Илья Давидович
Рождение ребёнка
09.06.1866
Отец ребёнка: Поворин Илья Давидович
Рождение ребёнка
02.06.1869
Дочь: Поворина Акилина Ильинична
Отец ребёнка: Поворин Илья Давидович
Рождение ребёнка
25.06.1871
Дочь: Поворина Марфа Ильинична
Отец ребёнка: Поворин Илья Давидович
свидетельство выдано 26.10.1943
Смерть
Неизвестно