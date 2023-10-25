Поворина (Шапкина) Феодора Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поворина (Шапкина) Феодора Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1860

Сын: Шапкин Георгий

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
07.02.1862

Муж: Поворин Илья Давидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1862

Дочь: Поворина Мария Ильинична

Отец ребёнка: Поворин Илья Давидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
31.01.1865

Дочь: Поворина Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Поворин Илья Давидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.06.1866

Сын: Поворин Тимофей Ильич

Отец ребёнка: Поворин Илья Давидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.06.1869

Дочь: Поворина Акилина Ильинична

Отец ребёнка: Поворин Илья Давидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.06.1871

Дочь: Поворина Марфа Ильинична

Отец ребёнка: Поворин Илья Давидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
свидетельство выдано 26.10.1943
Смерть
Неизвестно
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