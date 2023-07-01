Поворина Анна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Поворин Давид Ильич
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Поворин Афанасий Давидович
Отец ребёнка: Поворин Давид Ильич
Рождение ребёнка
1807 или 1808
Отец ребёнка: Поворин Давид Ильич
Рождение ребёнка
Около 09.02.1813
Отец ребёнка: Поворин Давид Ильич
Рождение ребёнка
Около 25.04.1815
Дочь: Ажначкина Александра Давидовна
Отец ребёнка: Поворин Давид Ильич
Рождение ребёнка
03.05.1819
Сын: Ажначкин Тимофей Давидович
Отец ребёнка: Поворин Давид Ильич
Рождение ребёнка
14.01.1822
Дочь: Поворина Татьяна Давидовна
Отец ребёнка: Поворин Давид Ильич
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Поворин Давид Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поворин Давид Ильич
Смерть
Неизвестно