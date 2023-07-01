Поворина Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поворина Анна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

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АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Поворин Никон Давидович

Отец ребёнка: Поворин Давид Ильич

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Поворин Афанасий Давидович

Отец ребёнка: Поворин Давид Ильич

Рождение ребёнка
1807 или 1808

Сын: Поворин Ермил Давидович

Отец ребёнка: Поворин Давид Ильич

Рождение ребёнка
Около 09.02.1813

Сын: Поворин Федор Давидович

Отец ребёнка: Поворин Давид Ильич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 25.04.1815

Дочь: Ажначкина Александра Давидовна

Отец ребёнка: Поворин Давид Ильич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.05.1819

Сын: Ажначкин Тимофей Давидович

Отец ребёнка: Поворин Давид Ильич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.01.1822

Дочь: Поворина Татьяна Давидовна

Отец ребёнка: Поворин Давид Ильич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Поворин Илья Давидович

Отец ребёнка: Поворин Давид Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поворин Давид Ильич

Смерть
Неизвестно