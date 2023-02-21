Иллиг (Illig) Катарина Барбара (Catherina Barbara) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИллиг (Illig) Катарина Барбара (Catherina Barbara)

Иллиг (Illig) Катарина Барбара (Catherina Barbara)

avatar

Место рождения

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

14.07.1765

Дата смерти

06.05.1804

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1765

Отец: Иллиг Иоганнес Михаэль

Мать: Вольфф Христина

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
13.06.1785

Муж: Эберле Иоахим

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
21.02.1788

Дочь: Эберле Христина

Отец ребёнка: Эберле Иоахим

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
06.05.1804
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close