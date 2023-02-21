Иллиг (Illig) Катарина Барбара (Catherina Barbara)
Место рожденияНидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения14.07.1765
Дата смерти06.05.1804
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1765
Отец: Иллиг Иоганнес Михаэль
Мать: Вольфф Христина
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
13.06.1785
Муж: Эберле Иоахим
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
21.02.1788
Дочь: Эберле Христина
Отец ребёнка: Эберле Иоахим
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
06.05.1804
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция