Эберле (Eberle) Иоахим (Joachimus)
Место рожденияНидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения16.08.1749
Дата смерти17.09.1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1749
Отец: Эберле Габриэль
Мать: Фетш Анна Мария
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
16.08.1749
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
13.06.1785
Жена: Иллиг Катарина Барбара
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
21.02.1788
Дочь: Эберле Христина
Мать ребёнка: Иллиг Катарина Барбара
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
17.09.1824
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция