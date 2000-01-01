Эберле (Eberle) Иоахим (Joachimus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭберле (Eberle) Иоахим (Joachimus)

Эберле (Eberle) Иоахим (Joachimus)

avatar

Место рождения

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

16.08.1749

Дата смерти

17.09.1824

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1749

Отец: Эберле Габриэль

Мать: Фетш Анна Мария

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
16.08.1749
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
13.06.1785

Жена: Иллиг Катарина Барбара

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
21.02.1788

Дочь: Эберле Христина

Мать ребёнка: Иллиг Катарина Барбара

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
17.09.1824
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close