Эберле (Eberle) Христина (Christina)
Место рожденияНидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения21.02.1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1788
Отец: Эберле Иоахим
Мать: Иллиг Катарина Барбара
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
21.02.1788
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1809 ст.
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Клейн Луиза
Отец ребёнка: Клейн Лоренц
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клейн Лоренц
Смерть
Неизвестно