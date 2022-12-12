Эберле (Eberle) Христина (Christina) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эберле (Eberle) Христина (Christina)

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Место рождения

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

21.02.1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1788

Отец: Эберле Иоахим

Мать: Иллиг Катарина Барбара

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
21.02.1788
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Иммиграция
1809 ст.
Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Клейн Луиза

Отец ребёнка: Клейн Лоренц

Кучурган, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клейн Лоренц

Смерть
Неизвестно
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