Вольфф (Wolff) Христина (Christina) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольфф (Wolff) Христина (Christina)

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Место рождения

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

21.02.1739

Дата смерти

29.10.1790

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1739

Отец: Вольфф Иоганнес Георг

Мать: Вейгель Мария Ева

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
12.02.1759

Муж: Иллиг Иоганнес Михаэль

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
14.07.1765

Дочь: Иллиг Катарина Барбара

Отец ребёнка: Иллиг Иоганнес Михаэль

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
29.10.1790
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
30.10.1790
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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