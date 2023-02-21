Вольфф (Wolff) Христина (Christina)
Место рожденияНидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения21.02.1739
Дата смерти29.10.1790
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1739
Отец: Вольфф Иоганнес Георг
Мать: Вейгель Мария Ева
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
12.02.1759
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
14.07.1765
Дочь: Иллиг Катарина Барбара
Отец ребёнка: Иллиг Иоганнес Михаэль
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
29.10.1790
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
30.10.1790
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция