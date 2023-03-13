Овчинниковъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинниковъ Григорий

Овчинниковъ Григорий

avatar

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

20.01.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1854

Отец: Овчинниковъ Романъ

Мать: Овчинникова Татьяна

Михайловка
Бракосочетание
20.10.1874

Жена: Овчинникова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1875

Сын: Овчинниковъ Степанъ

Мать ребёнка: Овчинникова Устинья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1884

Дочь: Латышева Анна

Мать ребёнка: Овчинникова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1888

Дочь: Сухова Елена

Мать ребёнка: Овчинникова Устинья

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1895

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Овчинникова Устинья

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Овчинникова Устинья

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close