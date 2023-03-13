Овчинниковъ Григорий
Место рожденияМихайловка
Дата рождения20.01.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1854
Отец: Овчинниковъ Романъ
Мать: Овчинникова Татьяна
Михайловка
Бракосочетание
20.10.1874
Жена: Овчинникова Устинья
Рождение ребёнка
06.12.1875
Сын: Овчинниковъ Степанъ
Мать ребёнка: Овчинникова Устинья
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1884
Дочь: Латышева Анна
Мать ребёнка: Овчинникова Устинья
Рождение ребёнка
19.05.1888
Дочь: Сухова Елена
Мать ребёнка: Овчинникова Устинья
Рождение ребёнка
07.12.1895
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Овчинникова Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Овчинникова Устинья