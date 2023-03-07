Овчинникова (Басалаева) Устинья
Место рождения
Дата рождения28.09.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1857
Отец: Басалаевъ Михаилъ
Мать: Басалаева Мария
Бракосочетание
20.10.1874
Муж: Овчинниковъ Григорий
Рождение ребёнка
06.12.1875
Сын: Овчинниковъ Степанъ
Отец ребёнка: Овчинниковъ Григорий
Рождение ребёнка
28.01.1884
Дочь: Латышева Анна
Отец ребёнка: Овчинниковъ Григорий
Рождение ребёнка
19.05.1888
Дочь: Сухова Елена
Отец ребёнка: Овчинниковъ Григорий
Рождение ребёнка
07.12.1895
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Овчинниковъ Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Овчинниковъ Григорий