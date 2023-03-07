Овчинникова (Басалаева) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Басалаева) Устинья

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.09.1857

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1857

Отец: Басалаевъ Михаилъ

Мать: Басалаева Мария

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.10.1874

Муж: Овчинниковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1875

Сын: Овчинниковъ Степанъ

Отец ребёнка: Овчинниковъ Григорий

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1884

Дочь: Латышева Анна

Отец ребёнка: Овчинниковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1888

Дочь: Сухова Елена

Отец ребёнка: Овчинниковъ Григорий

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1895

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Овчинниковъ Григорий

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Овчинниковъ Григорий

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