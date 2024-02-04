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Токмаков Стефан Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Токмаков Ефим Александрович

Мать: Токмакова Марфа Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токмакова (Токмакова) Анна Стефановна

Мать ребёнка: Токмакова Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токмакова (Токмакова) Матрена Стефановна

Мать ребёнка: Токмакова Елизавета Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токмакова Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Токмаков Игнат Стефанович

Мать ребёнка: Токмакова Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Токмакова (Токмакова) Улита Стефановна

Мать ребёнка: Токмакова Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Токмакова (Токмакова) Сантоида Стефановна

Мать ребёнка: Токмакова Елизавета Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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