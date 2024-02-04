Токмаков Стефан Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токмакова (Токмакова) Анна Стефановна
Мать ребёнка: Токмакова Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токмакова (Токмакова) Матрена Стефановна
Мать ребёнка: Токмакова Елизавета Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Сын: Токмаков Игнат Стефанович
Мать ребёнка: Токмакова Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Токмакова (Токмакова) Улита Стефановна
Мать ребёнка: Токмакова Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Токмакова (Токмакова) Сантоида Стефановна
Мать ребёнка: Токмакова Елизавета Тимофеевна
Смерть
Неизвестно